Brookfield vai sair de setor de shoppings no Brasil, dizem fontes

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - A gestora canadense de ativos Brookfield está saindo do setor de shopping centers no Brasil para concentrar suas participações imobiliárias locais em escritórios, prédios de apartamentos e logística, disseram à Reuters três pessoas familiarizadas com o assunto.

No início deste ano, a Brookfield vendeu sua participação de controle no Shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro, e agora está buscando compradores para suas fatias majoritárias em dois shoppings de São Paulo, o Pátio Paulista e o Pátio Higienópolis.