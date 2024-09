Nippon Steel faz último esforço para obter aprovação dos EUA para compra da US Steel

WASHINGTON (Reuters) - Um importante executivo da Nippon Steel planeja se reunir com autoridades sêniores dos Estados Unidos nesta quarta-feira para tentar salvar a oferta de 14,9 bilhões de dólares da empresa pela U.S. Steel, disse uma fonte familiarizada com o assunto.

A reunião, que contará com a presença de Takahiro Mori, um dos principais negociadores do acordo, também deverá incluir o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, e o vice-secretário de Comércio, Don Graves, entre outras autoridades, disse a fonte.

O Departamento do Tesouro, que lidera o Comitê de Investimentos Estrangeiros nos EUA, e a Nippon Steel não quiseram comentar. O Departamento de Comércio, a Casa Branca e a U.S. Steel não se manifestaram.