Vale prevê aportes anuais de mais de U$400 mi em pesquisa, desenvolvimento e inovação

"A ideia é manter mais ou menos nessa escala", disse o executivo à Reuters na véspera, nos bastidores do congresso de mineração Exposibram.

"Mantendo esse nível de investimento, que é um nível de investimento relativamente alto, é o que nos habilita a toda essa estratégia nossa de PD&I; a suportar a estratégia da Vale do Futuro."

O executivo observou que a companhia precisa se preparar para mudanças, já as inovações do setor de mineração indicam que aquilo que se faz hoje não será o que será feito daqui cinco anos e tampouco daqui vinte anos.

"As coisas estão mudando e a gente tem que ter uma capacidade de estar preparado para esse futuro e também de se antecipar ao que pode acontecer."

Bittar citou como exemplo que sua área tem um "road map" do que será a mina do futuro, com uso abrangente de equipamentos autônomos, centros de controle e minimamente invasiva, "com conhecimento pleno do subsolo para extrair só o que precisa, zero rejeitos, zero 'waste', zero estéril e zero carbono".

"Então a minha área lidera esse processo e a gente já vai construindo projetos que nos levam até lá", afirmou.