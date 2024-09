Autoridade 'hawkish' do BC do Japão pede que juros subam para pelo menos 1%

Por Leika Kihara

OKAYAMA, Japão (Reuters) - O Banco do Japão deve elevar os juros para pelo menos 1% já na segunda metade do próximo ano fiscal, disse nesta quinta-feira a autoridade "hawkish" (favorável a juros mais altos) Naoki Tamura, reforçando a determinação do banco central de persistir com o aperto monetário constante.

Foi a primeira vez que uma autoridade do Banco do Japão especificou publicamente um nível que a instituição deveria eventualmente visar ao aumentar os custos de empréstimos de curto prazo.