Minha posição sobre marco temporal não mudou, sou a favor dos povos indígenas, diz Lula

"E minha posição não mudou: sou a favor dos direitos dos povos indígenas a seu território e à sua cultura, como determina a Constituição, contrário, portanto, à ideia absurda do marco temporal."

Segundo o presidente, o Congresso teve a "coragem" de derrubar seu veto "porque a maioria dos congressistas não tem compromisso com nenhum povo indígena; o compromisso deles é com grandes fazendas, com grandes proprietários".

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro, e de Maria Carolina Marcello, em Brasília)