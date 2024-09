Taxas futuras de juros sobem puxadas por dados do varejo, receio fiscal e Treasuries

Dados do Departamento do Trabalho mostraram que o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA aumentou 0,2% em agosto, após ter ficado estável em julho, em número revisado. Economistas consultados pela Reuters previam avanço de 0,1% do índice.

Apesar do aumento do PPI levemente acima do esperado, a percepção foi de que o indicador segue consistente com uma inflação baixa nos EUA, o que manteve as apostas de que o Fed cortará os juros em 25 pontos-base na próxima semana, e não em 50 pontos-base. Neste cenário, os rendimentos dos Treasuries avançaram, o que também trazia sustentação para a curva brasileira.

Um terceiro fator influenciou os negócios com DIs, em especial na ponta mais longa da curva: os receios em torno do equilíbrio fiscal brasileiro.

A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto de lei que estabelece uma transição para o fim da desoneração da folha de pagamento, com medidas compensatórias para o benefício. Entre as medidas estão a atualização do valor de imóveis com imposto menor de ganho de capital, o uso de depósitos judiciais e a repatriação de valores no exterior, além da captação pelo Tesouro de recursos esquecidos por clientes em instituições financeiras.

Apesar das medidas de compensação, o mercado se manteve cético em relação à capacidade do governo Lula de fazer o ajuste fiscal.

“A leitura é de que o governo não vai resolver o problema fiscal. Não havendo chance para uma solução estrutural, surgem estes ‘puxadinhos’. Tudo isso prejudica a questão fiscal, que pressiona os vértices mais longos”, avaliou Spiess.