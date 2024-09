Vale diz que segue em negociação sobre ferrovias

SÃO PAULO (Reuters) - A Vale anunciou nesta quinta-feira que mantém negociações com o governo federal sobre as concessões de ferrovias que administra no Brasil e planos de investimentos, segundo comunicado da companhia ao mercado.

A companhia afirmou que discute como o Ministério dos Transportes sobre as "condições gerais para otimizar os planos de investimentos nos contratos de concessão da Estrada de Ferro Carajás (EFC) e da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM)", segundo comunicado ao mercado.

A mineradora discute renovação antecipada de suas concessões, acertada durante o governo de Jair Bolsonaro, mas cujos termos são atualmente questionados pela União.