WEG compra fabricante turca de motores Volt por US$88 mi

(Reuters) - A WEG assinou contratos para aquisição da fabricante turca de motores elétricos industriais e comerciais Volt por 88 milhões de dólares (enterprise value), segundo comunicado ao mercado da companhia brasileira nesta quinta-feira.

Fundada em 1987, a Volt é uma subsidiaria do Grupo Saya, com capacidade de produção de 1 milhão de motores por ano. Em 2023, teve uma receita operacional líquida de 70 milhões de dólares, com uma margem Ebitda de 18,5%.

Segundo a WEG, a empresa possui uma forte presença no mercado turco e exporta para diversos países, principalmente na Europa, Oriente Médio e Ásia Central.