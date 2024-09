Dólar recua em linha com exterior com retomada de debate sobre corte de juros do Fed

Na quinta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,57%, cotado a 5,6177 reais.

Nesta manhã, investidores renovavam sua incerteza sobre a decisão do Fed na próxima semana, com as apostas de operadores divididas entre um corte de 25 e 50 pontos-base, após reportagens circuladas na imprensa e comentários de uma ex-autoridade do Fed elevarem a probabilidade da redução maior.

O ex-presidente do Fed de Nova York Bill Dudley disse que há um forte argumento a favor de um corte de 50 pontos na taxa do banco central, apontando que os juros estão atualmente de 150 a 200 pontos acima da chamada taxa neutra para a economia dos EUA, onde a política monetária não é restritiva nem estimulativa.

Analistas também apontaram para artigos publicados no The Wall Street Journal e no Financial Times que relataram que a perspectiva para a decisão do Fed na próxima semana está mais incerta do que os mercados têm projetado.

Com isso, operadores colocavam nesta sexta-feira 43% de chances de uma redução de 50 pontos-base na reunião do Fed de 17 e 18 de setembro, acima dos 15% registrados na véspera.

Ao longo da semana, dados de inflação ao consumidor acima do esperado para agosto e números benignos no mercado de trabalho, como nos pedidos de auxílio-desemprego, haviam consolidado as previsões em torno de uma redução de 25 pontos-base.