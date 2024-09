Crescimento da produção industrial da China em agosto fica abaixo de previsões

As vendas no varejo, um indicador de consumo, subiram 2,1% em agosto, desacelerando ante o aumento de 2,7% em julho, apesar do pico de viagens no verão. Analistas esperavam que as vendas no varejo, que têm sido anêmicas o ano todo, crescessem 2,5%.

O investimento em ativos fixos aumentou 3,4% nos primeiros oito meses de 2024 em relação ao mesmo período do ano anterior, em comparação com uma expansão esperada de 3,5%. Ele cresceu 3,6% durante o período de janeiro a julho.

(Reportagem de Ethan Wang, Kevin Yao e Ellen Zhang)

REUTERS FDC