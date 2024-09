Dólar tem leve queda em linha com exterior antes de reuniões do Fed e do BC

"Minha interpretação é que essa baixa da taxa de câmbio no Brasil, mesmo no ambiente de maior cautela internacional, eu acredito que o real está sendo beneficiado pela perspectiva de ampliação do diferencial de juros em relação aos Estados Unidos", disse Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Dessa forma, o dólar recuava ante o peso colombiano, o peso chileno e o rand sul-africano.

No cenário nacional, o mercado se posiciona para a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), com ampla expectativa de que os diretores do BC elevem a Selic, atualmente em 10,50% ao ano, em 25 pontos-base no encontro de 17 e 18 de setembro.

Operadores colocam 84% de chance de tal movimento na quarta-feira, em meio a divulgação de dados recentes que mostraram uma atividade econômica mais aquecida do que o previsto no país.

Quanto maior o diferencial de juros entre Brasil e EUA, melhor para o real, que se torna mais atrativo para investimentos.

Analistas consultados pelo BC subiram novamente nesta segunda-feira sua projeção para a economia neste ano e para o IPCA em 2024 e 2025, de acordo com a mais recente pesquisa Focus.