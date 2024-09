Mercado eleva previsão para Selic em 2025 ao projetar PIB e IPCA mais altos no Focus

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas consultados pelo Banco Central subiram novamente sua projeção para o nível da Selic no próximo ano, em meio a expectativas mais altas para a economia neste ano e para o IPCA em 2024 e 2025, de acordo com a mais recente pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, mostrou que a taxa de juros deve fechar o próximo ano em 10,50% ao ano, de 10,25% na semana anterior. Para 2024, a previsão ainda é de que a Selic chegue em 11,25%.

Todas as atenções se voltam agora para a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) em 17 e 18 de setembro, com ampla expectativa de agentes financeiros de que o BC eleve a Selic, atualmente em 10,50% ao ano, em 25 pontos-base, com mais aumentos ainda neste ano.