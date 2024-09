Governo libera R$514 mi em crédito extraordinário para combate a incêndios

Os 514 milhões, de acordo com a Casa Civil, terão como destino a aquisição de equipamentos pelo governo federal e para Estados e municípios para o combate a incêndios. A base para liberação dos recursos é a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que retirou da conta do déficit fiscal o crédito para combate às queimadas na Amazônia e Pantanal.

De acordo com Rui Costa, a partir das reuniões que serão feitas esta semana, o governo levantará as necessidades dos Estados e municípios para que seja feito um novo crédito extraordinário.

Uma das intenções do governo federal é comprar aeronaves apropriadas para uso em incêndios florestais, que até hoje o país não tem. Atualmente são usados aviões adaptados das Forças Armadas.

Outra medida anunciada durante a reunião, chamada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir com os presidentes dos Três Poderes, do Ministério Público Federal e do Tribunal das Contas União (TCU) ações contra a onda de incêndios no país, foi a edição de uma medida provisória para facilitar a liberação pelo BNDES de recursos do Fundo Clima para propostas de Estados e municípios.

"Tem um conjunto de propostas que o presidente determinou que estão em curso e em avaliação dentro do governo, mas vou me ater ao que está para ser publicado de hoje até sexta", disse Rui Costa.

Uma das medidas cobradas pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e já aprovada pelo presidente, é a criação de uma Autoridade Nacional Climática, para tratar exclusivamente das crises e eventos extremos. A ministra, no entanto, pede que, junto com a criação da ANC, seja aprovada também uma legislação específica para tratar de emergências climáticas.