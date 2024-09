Ibovespa flerta com sinal positivo após Fed, mas volta ao vermelho

(Reuters) - O Ibovespa renovou máxima da sessão acima dos 135 mil pontos na tarde desta quarta-feira, após o Federal Reserve cortar os juros nos Estados Unidos em 0,50 ponto percentual, para uma faixa de 4,75% a 5%, citando "maior confiança" de que a inflação está se movendo de forma sustentável na direção da meta de 2%.

O banco central norte-americano também afirmou, no comunicado que acompanhou a decisão, julgar que os riscos para atingir seus objetivos para o emprego e a inflação estão mais ou menos equilibrados. O chair do Fed, Jerome Powell, concederá entrevista coletiva à imprensa às 15h30 para falar sobre a decisão.

Projeções de autoridades do Fed também divulgadas nesta quarta-feira mostraram a taxa de juros em 4,4% no final de 2024 (de 5,1% antes) e em 3,4% no final de 2025 (de 4,1% antes).