Alemanha estuda como pode ajudar a Volkswagen, diz ministro da Economia

Habeck não quis comentar sobre uma reportagem da revista "Manager Magazin" afirmando que pessoas dentro da companhia reconhecem que a força de trabalho do grupo na Alemanha teria que cair em 30 mil funcionários no médio prazo, o que seria cerca de 10% dos colaboradores da empresa do país. A publicação não citou fontes.

O número, que foi citado com frequência no passado a respeito de potenciais cortes da Volkswagen na Alemanha, “não possui base alguma e é simplesmente sem nexo”, afirmou um porta-voz do sindicato de trabalhadores da companhia.

Gestores e sindicatos vão iniciar negociações na próxima semana para substituir os antigos acordos salariais que a Volkswagen cancelou neste mês, juntamente com ameaças de fechamento de fábricas na Alemanha pela primeira vez na história.

