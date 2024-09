Ibovespa avança com reavaliação sobre corte de juros nos EUA e aval de commodities

DESTAQUES

- VALE ON subia 1,29%, conforme os futuros do minério de ferro na China avançaram nesta sessão, com o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrando as negociações do dia com alta de 1,69%.

- PETROBRAS PN avançava 0,22%, favorecida pela alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent era negociado com elevação de 0,96%.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,14%, sendo exceção em uma sessão com o sinal negativo prevalecendo entre os bancos do Ibovespa.

- SÃO MARTINHO ON valorizava-se 2,99%, endossado por relatório do JPMorgan elevando a recomendação dos papéis a "overweight", com os analistas citando valuation atrativo e visão positiva para os preços de açúcar e etanol.

- BRAVA ENERGIA ON era negociada em baixa de 7,24%, após atualizar expectativa de retorno da produção do campo de Papa Terra para o início de dezembro de 2024.