Taxa do DI janeiro 2026 dispara após Copom com expectativa de Selic mais alta

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,98%, ante 10,932% do ajuste anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2026 estava em 12,03%, em alta de 27 pontos-base ante o ajuste de 11,765%. O vencimento para janeiro de 2027 marcava 12%, em alta de 19 pontos-base ante os 11,814% do ajuste.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 12,08%, ante 11,981%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,06%, ante 11,966%.

Na noite de quarta-feira o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC elevou a taxa básica Selic em 25 pontos-base, para 10,75% ao ano, como já vinha precificando a curva brasileira. No comunicado da decisão, o colegiado adotou um discurso hawkish (duro com a inflação), reforçando os riscos inflacionários e a intenção de buscar a meta de 3%.

Ao mesmo tempo, em seu cenário de referência, o BC projetou inflação de 4,3% em 2024, de 3,7% em 2025 e de 3,5% no primeiro trimestre de 2026 (atual horizonte relevante).

A constatação de que as projeções do BC estão bem acima da meta, somada à percepção de que o Copom fará o necessário para conduzir a inflação para 3%, abriu espaço para os fortes ajustes desta quinta-feira.

“Esse movimento é uma reação às projeções de inflação do comunicado do BC. Para trazer essa projeção de 3,5% para meta no primeiro trimestre de 2026, o BC tem que dar pelo menos 200 pontos-base de (alta de) juros nesse ciclo”, comentou a analista Laís Costa, da Empiricus Research. “E pelo comunicado, parece que ele está disposto a dar”, acrescentou.