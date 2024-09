Ibovespa mostra fraqueza em dia com vencimento de opções; Multiplan sobe

- MRV&CO ON cedia 2,21%, com outras construtoras do Ibovespa também no vermelho, como EZTEC ON, que caía 2,01% e CYRELA ON, que perdia 1,1%, tendo como pano de fundo alta nas taxas dos contratos de DI.

- BRF ON avançava 1,76%, com o setor novamente na ponta positiva do Ibovespa. JBS ON mostrava acréscimo de 1,74%, MARFRIG ON tinha elevação de 0,9% e MINERVA ON valorizava-se 0,3%.

- VALE ON perdia 0,43%, em dia de desempenho misto dos futuros do minério de ferro no exterior, com o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, fechando as operações diurnas em alta de 0,15%, enquanto o vencimento de referência na Bolsa de Cingapura registrava queda de 0,28%. A companhia também anunciou nesta sexta-feira que concluiu a descaracterização do Dique 1B do Sistema Conceição, localizado em Itabira (MG).

- PETROBRAS PN tinha variação negativa de 0,03%, em meio ao declínio os preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent cedia 0,53%. Também no radar está a notícia de que Índia discutiu aumentar as importações de petróleo do Brasil em uma reunião com a presidente da Petrobras, segundo afirmou o ministro do petróleo daquele país, Hardeep Singh Puri, nesta sexta-feira.

- HYPERA ON recuava 1,31%, com analistas do Itaú BBA reiterando recomendação "outperform" para os papéis e elevando o preço-alvo de 35 para 37 reais, mas avaliando que o momento operacional desafiador deve continuar. "Um início mais brando em 2024 em termos de margem bruta, combinado com o foco maior da empresa na competitividade no segmento de genéricos e depreciação cambial, pode potencialmente impactar a margem Ebitda da empresa no segundo semestre do ano", afirmaram.