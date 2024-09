Novo presidente da Nike tentará consertar laços com varejistas em esforço por retomada das vendas

Por Juveria Tabassum e Aishwarya Venugopal

(Reuters) - O novo presidente-executivo da Nike deve redobrar os esforços da empresa para reparar as relações com os varejistas, a fim de estimular as vendas, revertendo a estratégia de seu antecessor, John Donahoe, que se concentrava na venda direta por meio de lojas e site da marca.

A empresa de material esportivo nomeou o veterano Elliott Hill como seu presidente-executivo na quinta-feira, inspirando confiança nos investidores quanto a uma reviravolta na corporação, que vem enfrentando dificuldades com erros de estratégia e intensa concorrência.