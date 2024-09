Autoridades do Fed afirmam que os riscos para emprego justificam corte de juros, debate muda para ritmo

Tanto a inflação quanto os níveis de desemprego estão próximos das metas do Fed, mas "as taxas são as mais altas das últimas décadas. Faz sentido manter os juros assim quando se quer esfriar a economia, não quando se quer que as coisas permaneçam como estão", disse o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, em comentários divulgados nesta segunda-feira.

"Sinto-me confortável em começar com um movimento como esse - o corte de 50 pontos-base na taxa de juros anunciado na última quarta-feira - como uma demarcação de que voltamos a pensar mais sobre os dois lados do mandato", acrescentou Goolsbee. "Se quisermos um pouso suave, não podemos ficar atrás da curva."

O mandato duplo refere-se às metas do Fed de manter o nível mais baixo de desemprego compatível com preços estáveis, o que o banco central define como um aumento anual de 2% no índice de preços PCE.

Em uma base anual, o PCE registrou alta de 2,5% em julho, mas a expectativa é de que continue a desacelerar, um ponto central na discussão sobre se o Fed poderá cortar 50 pontos novamente em sua reunião de novembro ou reduzir para 25 pontos.

Os dados do PCE de agosto serão divulgados na sexta-feira.

A atual taxa de desemprego de 4,2% em agosto está no nível que as autoridades do Fed consideram consistente com uma inflação estável.