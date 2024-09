Dólar sobe mais de 1% em início de semana marcada por dados de inflação no Brasil e nos EUA

Nesta sessão, o dólar se recuperava de forma acentuada das perdas acumuladas na semana passada, quando o início de um ciclo de afrouxamento monetário no Federal Reserve, somado à alta da Selic, valorizou o real frente à moeda norte-americana, que chegou a 5,42 reais, menor valor em um mês.

O aumento do diferencial de juros entre Brasil e EUA, que deve aumentar ainda mais nos próximos meses com as próximas decisões de política monetária, torna a moeda brasileira mais atrativa para investidores estrangeiros, que a utilizam em operações de "carry trade".

No entanto, o mercado vem realizando ajustes nas posições desde sexta-feira, enquanto acirra os temores com a dinâmica da inflação brasileira e o cenário fiscal e opta por movimentos defensivos antes de uma nova bateria de dados econômicos nesta semana.

Na sexta-feira, o dólar à vista fechou o dia em alta de 1,84%, cotado a 5,521 reais, encerrando uma sequência de sete sessões consecutivas de perdas.

"Teve uma certa euforia com o corte do Fed, embora amplamente esperado, e acho que isso vem se dissipando", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

"E hoje acho que a turma está em compasso de espera defensivo, aguardando agenda da semana que é importante", completou.