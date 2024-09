Ibovespa engata quinta queda consecutiva com receios sobre fiscal no radar

DESTAQUES

- SANTOS BRASIL ON saltou 16,44%, em meio ao anúncio de que a gigante francesa do transporte marítimo CMA CGM acertou acordo para comprar 47,6% da companhia por 6,3 bilhões de reais. A empresa francesa também se comprometeu a lançar uma oferta pública de aquisição das ações remanescentes da Santos Brasil.

- VALE ON subiu 0,31%, mesmo em meio ao declínio dos futuros do minério de ferro na China, com o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrando as negociações diurnas em queda de 4,5%, a 658,5 iuanes a tonelada. A mineradora anunciou na sexta-feira que seu novo presidente, Gustavo Pimenta, assumirá o cargo em 1º de outubro.

- PETROBRAS PN subiu 1,02%, apesar da reversão durante a sessão da tendência de alta dos preços do petróleo no exterior, com o barril de Brent encerrando em queda de 0,8%, a 73,90 dólares.

- ITAÚ UNIBANCO PN caiu 0,58% e BRADESCO PN perdeu 2,58%, ambas selando seu sexto pregão seguido de queda. No setor, BTG PACTUAL UNIT desvalorizou-se 1,62%.

- USIMINAS PN perdeu 4,76%, com JP Morgan rebaixando o papel para "underweight" e reduzindo preço-alvo de 11 reais para 5,50 reais. Analistas citaram custos de produção ainda elevados, apesar da reforma do alto-forno 3 em Ipatinga (MG), um mercado global de aço ainda pressionado por altos níveis de exportação da China e uma revisão para baixo das projeções do banco para os preços do minério de ferro em 2024, 2025 e 2026.