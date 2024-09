Presidente do Fed de Minneapolis diz que corte de 0,5 p.p. nos juros foi "decisão correta"

Kashkari não está entre os 12 membros votantes do Fed este ano. Portanto, sua opinião sobre a recente decisão não era conhecida anteriormente. Até recentemente, ele estava entre as autoridades do Fed mais "hawkish" (favoráveis a juros mais altos), argumentando que a política monetária provavelmente precisaria ficar mais restritiva por mais tempo para controlar a inflação.

Em agosto, ele disse que estava aberto a um corte na taxa de juros, mas indicou sua preferência por um corte menor, a menos que houvesse uma rápida deterioração no mercado de trabalho.

O ensaio desta segunda-feira mostra que suas opiniões estão agora em sincronia com a maioria de seus colegas e inclui um gráfico que indica que ele acredita que provavelmente será necessário reduzir a taxa de juros em mais 50 pontos acumulados nas duas últimas reuniões do ano do banco central.

O gráfico também indica que ele projeta uma redução adicional de 100 pontos na taxa de juros ao longo do próximo ano, para 3,4%.

Isso colocaria a taxa de juros apenas 50 pontos acima do que ele vê agora como a taxa "neutra", na qual os custos dos empréstimos não estimulam nem freiam a economia.

No entanto, Kashkari disse que a trajetória real dependerá dos dados que estão por vir.