Meta climática de triplicar energia renovável global até 2030 pode ser alcançada, diz IEA

Quase 200 países na cúpula climática COP 28, realizada em Dubai no ano passado, concordaram em atingir zero emissões líquidas do setor de energia até 2050 e se comprometeram a triplicar a capacidade de energia renovável, como a eólica e a solar.

A IEA afirmou que a meta de energia renovável "está ao alcance graças a condições econômicas favoráveis, ao amplo potencial de produção e a políticas sólidas", mas disse que a maior capacidade de energia renovável, por si só, não reduziria o uso de combustíveis fósseis e os custos para os consumidores.

"Para destravar todos os benefícios da meta de triplicação, os países precisam fazer um esforço conjunto para construir e modernizar 25 milhões de quilômetros de redes elétricas até 2030... O mundo também precisaria de 1.500 gigawatts (GW) de capacidade de armazenamento de energia até 2030", disse a IEA.

Os países presentes na COP 28 também se comprometeram a dobrar as medidas de eficiência energética para ajudar a reduzir o uso de energia, mas essa meta exigirá que os governos façam da eficiência uma prioridade política muito maior.

Os países devem incorporar as metas de eficiência energética e de energias renováveis em seus planos nacionais para cumprir os objetivos estabelecidos no acordo climático de Paris, disse a IEA.

As emissões do setor energético global atingiram um recorde no ano passado.