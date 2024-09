UBS está adiantado em cronograma de redução de custos, diz presidente

"Eu diria que estamos em uma boa trajetória. E, honestamente, acho que as coisas estão indo muito bem."

O UBS comprou o Credit Suisse por 3 bilhões de francos suíços (3,54 bilhões de dólares) no ano passado, em uma aquisição planejada pelo governo, depois que o Credit Suisse passou por uma série de escândalos e prejuízos que desencadearam uma crise de liquidez.

O acordo deixou a Suíça com um único banco global, que ostenta um balanço patrimonial com cerca de duas vezes o tamanho da produção econômica anual do país e que provocou temores sobre o domínio do UBS no mercado.

Ermotti disse que o UBS havia concluído as fusões de entidades jurídicas do Credit Suisse, com 80 órgãos reguladores fornecendo 180 aprovações em todo o mundo.

"Esse é o pré-requisito para enfrentar a próxima rodada de reduções de custos", disse Ermotti.

Ainda assim, pode levar algum tempo para que a economia de custos decorrente da integração dos dados dos clientes, por exemplo, se concretize, disse Ermotti.