Dólar fica estável frente ao real apesar de apetite por risco no exterior

As atenções se voltavam ainda para eventos com membros do Banco Central, incluindo o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, e o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto.

No cenário externo, por outro lado, o dólar seguia sendo prejudicado pela busca de ativos de maior risco no exterior, com o otimismo elevado em uma semana marcada pelo anúncio de medidas para impulsionar a economia da China, maior importador de matérias-primas do planeta.

Desde terça-feira, quando o Banco do Povo da China divulgou medidas de afrouxamento monetário a fim de fomentar os investimentos na segunda maior economia do mundo, os mercados globais têm experimentado ganhos devido à expectativa de maior demanda vinda do enorme mercado consumidor chinês.

O impulso foi renovado na véspera, quando membros do Politburo do Partido Comunista Chinês prometerem "gastos fiscais necessários" para atingir a meta de crescimento econômico deste ano, de aproximadamente 5%.

O efeito do estímulo chinês era mais evidente em mercados emergentes, cujas moedas dependem diretamente do desempenho dos preços de commodities. As altas de produtos importantes, como o minério de ferro, puxados pela perspectiva de demanda chinesa, tornava os ativos de países emergentes mais atrativos.

Com isso, o dólar recuava ante o peso mexicano, o peso chileno e o rand sul-africano.