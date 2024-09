Dívida pública bruta do Brasil sobe a 78,5% em agosto, déficit primário fica acima do esperado

SÃO PAULO (Reuters) - A dívida bruta do Brasil registrou leve alta em agosto, quando o setor público consolidado brasileiro apresentou déficit primário maior do que o esperado, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central.

A dívida pública bruta do país como proporção do PIB subiu de 78,4% em agosto para 78,5% no mês passado, patamar mais alto desde outubro de 2021. Foi o décimo quarto mês consecutivo de elevação nesse indicador.

A dívida líquida, por sua vez, foi a 62,0%, de 61,8% no mês anterior.