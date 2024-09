Maior siderúrgica do Reino Unido vai parar produção após 100 anos

LONDRES (Reuters) - A maior siderúrgica do Reino Unido encerrará produção nesta segunda-feira, quando o último alto-forno de Port Talbot, no País de Gales, fechará depois de mais de 100 anos de produção de aço.

O fechamento do último alto-forno em Port Talbot, que já foi a maior usina siderúrgica da Europa, é o ponto culminante de décadas de declínio no setor siderúrgico britânico, que tem lutado para competir com as importações de baixo custo.

Mostrando a dimensão do desafio, o grupo de origem indiana Tata Steel registrava prejuízo de 1 milhão de libras por dia antes de iniciar o processo de fechamento das instalações.