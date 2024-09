Receita manda Assaí arrolar R$1,265 bi em ativos em discussão de "contingências tributárias"

"A legislação tributária brasileira prevê que, no caso de contingências ou débitos tributários, as autoridades fiscais não estão vinculadas a acordos firmados entre as partes, podendo exigir o pagamento solidariamente das entidades envolvidas", afirmou o Assaí.

Por sua vez, o GPA afirmou que "seguirá cumprindo nossas obrigações e cooperando com Sendas para o pleno atendimento de demandas apresentadas pela Secretaria da Receita Federal" e que as contingências tributárias estão "adequadamente refletidas" nos balanços da empresa.

O Assaí afirmou que vai recorrer do pedido de arrolamento da Receita e que tomará medidas para se defender, "considerando que as operações do Assaí sempre foram, de fato, segregadas das operações de GPA" e que a rede de supermercados dona da bandeira Pão de Açúcar deverá indenizar a empresa por qualquer prejuízo recorrente da discussão com a Receita.

(Por Alberto Alerigi Jr.)