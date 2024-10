Atividade industrial dos EUA segue em contração em setembro; preços pagos tem menor nível em 9 meses

No entanto, a pesquisa exagera a fraqueza no setor industrial, com dados como a produção industrial e os pedidos de bens duráveis mostrando que o setor está, em grande parte, mostrando alguma resiliência.

Os dados do Produto Interno Bruto (PMI) da semana passada mostraram que a produção manufatureira cresceu a uma taxa anualizada de 2,6% no segundo trimestre, uma aceleração em relação ao ritmo de 0,2% registrado no trimestre de janeiro a março. É provável que haja mais ganhos depois que o Fed reduziu os juros no mês passado pela primeira vez desde 2020.

Espera-se que o banco central dos EUA faça mais dois cortes em novembro e dezembro.

O subíndice de novos pedidos da pesquisa subiu de 44,6 em agosto para 46,1 no mês passado. A produção apresentou uma recuperação, com o subíndice subindo para 49,8, de 44,8 em agosto.

Os fabricantes enfrentaram pressões de custos baixas, embora uma greve portuária feita por membros da Associação Internacional de Estivadores, que começou nesta terça-feira, possa atrapalhar as cadeias de suprimentos e aumentar os preços dos insumos.

A medida da pesquisa dos preços pagos pelos fabricantes diminuiu para 48,3, o nível mais baixo desde dezembro de 2023, em comparação com 54,0 em agosto. O indicador de entregas de fornecedores aumentou para 52,2, de 50,5 no mês anterior. Uma leitura acima de 50 indica entregas mais lentas.