Eneva recebe autorização da ANP para integrar Hub Sergipe à malha de gasodutos

A Eneva havia anunciado na semana passada assinatura de contrato flexível com a Termopernambuco, usina operada pela Neoenergia, para fornecimento de gás natural.

No contrato, a Termopernambuco poderá solicitar à Eneva até 2.400.000 m³/dia de gás natural, em modalidade 100% flexível.

O chamado Hub Sergipe conta com uma unidade flutuante de armazenamento e regaseificação de gás natural (FSRU) com capacidade de 21 milhões de m³/d e a usina termelétrica Celse, com capacidade de geração de 1,6 GW, que consome cerca de 6 milhões de m³/d.