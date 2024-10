Rehn diz ver mais motivos para corte na taxa de juros do BCE em outubro

HELSINQUE (Reuters) - A desaceleração da inflação da zona do euro significa que agora há mais motivos para justificar um corte na taxa de juros na próxima reunião do Banco Central Europeu em outubro, disse o membro finlandês do banco, Olli Rehn, em um discurso nesta terça-feira.

A economia da zona do euro vem contornando a recessão durante a maior parte do ano e as pressões dos preços têm desacelerado mais do que o esperado nos últimos meses, alimentando os argumentos de que o BCE ficou para trás no apoio à economia.

"Dados estatísticos recentes confirmaram ainda mais que a inflação está desacelerando. Em minha opinião, isso significa que agora há mais motivos para justificar um corte na taxa de juros em nossa reunião de outubro", disse o presidente do banco central da Finlândia.