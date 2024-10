Ternium está otimista sobre recurso contra pagamento à CSN

Posteriormente, o executivo disse a jornalistas que México e Brasil poderão atualizar acordos comerciais para impulsionar a indústria.

A Ternium, que atualmente está expandindo usina no norte do México, também considera que o setor poderá se beneficiar com a revisão do acordo comercial entre EUA, México e Canadá, prevista para 2026.

E com a posse de Claudia Sheinbaum como presidente do México na terça-feira, a Ternium está "realmente otimista" com os planos de industrialização do novo governo, disse Vedoya.