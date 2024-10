Wall St cai com intensificação das tensões no Oriente Médio e de olho em dados sobre empregos

O Dow Jones caía 0,82%, para 41.982,02 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 1,14%, a 5.696,94, e o Nasdaq Composite tinha queda de 1,74%, para 17.872,63 pontos.

Nove dos 11 setores do S&P 500 apresentavam tendência de queda, embora um aumento de 3% nos preços do petróleo tenha ajudado o setor de energia a registrar um ganho de 1,5% no. O Dow Jones Transport Average, que acompanha as ações de companhias aéreas, caía 2%.

O índice de volatilidade do mercado da CBOE, o medidor de medo de Wall Street, saltou 3,46 pontos, atingindo um pico de três semanas de 20,19, enquanto o rendimento do Treasury de referência atingiu as mínimas da sessão.

Enquanto isso, a pesquisa sobre vagas de emprego em aberto do Departamento do Trabalho mostrou aumento de 8,04 milhões em agosto, em comparação com as estimativas de 7,66 milhões, de acordo com economistas consultados pela Reuters.

Operadores estão agora precificando uma probabilidade de 64,6% de uma redução de 25 pontos-base nos juros na reunião de novembro do Fed, em comparação com mais de 60% antes dos de dados, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.