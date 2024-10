Azul diz que mantém conversas com portuguesa TAP sobre dívida

(Reuters) - A Azul informou nesta quarta-feira que mantém conversas com a TAP sobre dívidas que a empresa aérea portuguesa possui com a operadora brasileira, de acordo com comunicado divulgado ao mercado.

A dívida refere-se a um empréstimo feito pela Azul de 90 milhões de euros para a TAP Portugal em 2016, com vencimento em março de 2026.

"Uma vez que a TAP Portugal não cumpriu integralmente com todas as cláusulas previstas no referido empréstimo, e tendo em vista as notícias recentes sobre uma eventual privatização da TAP, a Azul contratou um escritório de advocacia em Portugal para auxiliá-la nas conversas com a TAP", disse a companhia aérea brasileira no comunicado.