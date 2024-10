Chefe do BC diz a novo premiê do Japão que agirá com cautela sobre momento de aumentar juros

Por Kentaro Sugiyama e Leika Kihara

(Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, reuniu-se com o novo primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, nesta quarta-feira, e afirmou que o banco central está sustentando a economia do Japão e que agirá com cautela ao decidir se aumentará ainda mais a taxa de juros.

A reunião, a primeira de Ueda com o novo primeiro-ministro desde que ele foi oficialmente nomeado pelo Parlamento na terça-feira, ocorreu depois que Ishiba pediu ao Banco do Japão que mantivesse uma política monetária frouxa, já que o governo se esforça para acabar com a estagnação econômica.