Silveira volta a criticar Aneel, citando "desarmonia" e politização de órgão técnico

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a criticar a atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta quarta-feira, afirmando que o órgão regulador "politiza muito" e está em "completa desarmonia interna".

Em coletiva de imprensa, Silveira disse que suas cobranças à Aneel visam a implementação correta das políticas públicas elaboradas pelo governo.

"Vocês nunca viram e nem nunca verão o ministro de Estado adentrar no mérito das definições da Aneel. Mesmo quando me levanta dúvidas de tanta falta de sintonia entre os seus diretores e de tanta falta de convergência com a área técnica", afirmou.