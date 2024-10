Atividade empresarial da zona do euro contrai em setembro, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade empresarial da zona do euro voltou a contrair no mês passado, embora a queda não tenha sido tão acentuada quanto se pensava inicialmente, de acordo com uma pesquisa que também mostrou que as pressões inflacionárias diminuíram.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto do HCOB para o bloco, compilado pela S&P Global e considerado uma boa medida da saúde econômica geral, caiu para 49,6 em setembro, em comparação com 51,0 em agosto.

Esse valor ficou abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração pela primeira vez desde fevereiro, mas ficou significativamente acima da preliminar de 48,9.