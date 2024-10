Dólar volta a subir ante o real com mercado de olho no Oriente Médio

Às 17h06, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,52%, a 5,4910 reais na venda.

Na quarta-feira a divisa dos EUA à vista havia cedido ante o real, na esteira da decisão da agência Moody’s, que elevou a nota de crédito do Brasil. Nesta quinta-feira, porém, o “efeito Moody’s” se dissipou e o mercado de câmbio brasileiro operou mais em sintonia com o exterior.

Lá fora, o dólar subia ante a maioria das demais divisas, com investidores em busca da segurança da moeda norte-americana em função da escalada do conflito no Oriente Médio. Israel atacou nesta quinta-feira o coração de Beirute, capital do Líbano. Além disso, emitiu alerta para os moradores de mais de 20 vilarejos do sul do Líbano deixassem suas casas imediatamente.

O dólar também era favorecido por dados fortes do setor de serviços dos Estados Unidos, reforçando previsões de um corte de 0,25 ponto percentual nos juros pelo Federal Reserve em novembro, um ajuste menor do que em setembro.

Neste cenário, no Brasil o dólar à vista oscilou em alta durante quase toda a sessão, entre a cotação mínima de 5,4425 reais (-0,06%) às 9h01, logo após a abertura, e a máxima de 5,5124 reais (+1,23%) às 11h24.

“Tivemos hoje no câmbio a influência da instabilidade no Oriente Médio, com o DXY (índice do dólar) subindo. Quando o mundo sente medo, ele corre para o dólar”, comentou Matheus Massote, especialista em câmbio da One Investimentos.