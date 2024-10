Ibovespa fecha em queda com ajuste em Vale e receios fiscais

Na visão da analista Júlia Aquino, da XP Investimentos, houve efeito do clima de aversão a risco global com a chance de escalada do conflito no Oriente Médio, mas investidores também seguem atentos à questão fiscal, com dados mostrando um déficit primário do governo federal de 22,4 bilhões de reais em agosto.

Investidores permanecem desconfortáveis com a situação das contas públicas, mesmo após a Moody's elevar o rating soberano do Brasil, em meio à desconfiança sobre a capacidade do governo de equilibrar os números à frente, diante de questões como a criação de despesas permanentes com receitas temporárias.

Para alguns estrategistas, a situação fiscal representa um obstáculo para o Brasil capturar benefícios do momento favorável no cenário externo, com queda de juros nos Estados Unidos e estímulos econômicos na China, bem como para a Selic recuar abaixo de dois dígitos.

Na véspera, o presidente do Banco Central reafirmou que juros mais baixos dependem de um choque positivo no fiscal.

Em Wall Street, os principais índices acionários terminaram com sinal negativo, com agentes aguardando dados do mercado de trabalho norte-americano na sexta-feira, enquanto monitoram a situação no Oriente Médio. O S&P 500 encerrou com decréscimo de 0,17%.

De acordo com analistas do Itaú BBA, o Ibovespa busca um novo intervalo de negociação. "O ponto de atenção está nos 130.000 pontos, que foi a mínima recente deixada", afirmaram no relatório Diário do Grafista, destacando que, se essa marca for perdida, o Ibovespa entrará em tendência de baixa no curto prazo.