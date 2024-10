BMW anuncia investimento de R$1,1 bi no Brasil até 2028

SÃO PAULO (Reuters) -A BMW anunciou nesta sexta-feira que irá investir 1,1 bilhão de reais no Brasil nos próximos quatro anos, engrossando a lista de montadoras que divulgaram aportes no país nos últimos meses.

Os investimentos da BMW terão foco em pesquisa e desenvolvimento, e também serão direcionados à modernização da fábrica da montadora no município de Araquari (SC).

"Usaremos esse investimento para aprimorar as tecnologias da nossa fábrica em Araquari e preparar suas linhas de produção para novos modelos nos próximos anos", disse Milan Nedeljković, membro do conselho de administração da companhia, durante evento da BMW em São Paulo, ao lado da presidente-executiva do BMW Group para América Latina, Maru Escobedo.