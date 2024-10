ENFOQUE-América Latina se prepara para boom do hidrogênio limpo, mas o caminho não será fácil

O governo colombiano deve oferecer incentivos no mercado doméstico, disse Arboleda, incluindo regras sobre veículos que misturam diesel com hidrogênio para reduzir as emissões.

Clara Bowman, diretora de operações da HIF Global, cuja fábrica de Haru Oni, no sul do Chile, produz hidrogênio limpo para a fabricação de metanol para uso em e-fuels, disse que a obrigatoriedade de misturar combustíveis limpos à base de hidrogênio com a gasolina ajudaria o setor.

Os clientes em potencial "precisam do apoio regulatório para garantir que não se tornem pouco competitivos em seu setor por tomarem esse tipo de decisão", disse Bowman.

(Reportagem de Oliver Griffin em Bogotá, Lucinda Elliott em Montevidéu e Fabio Teixeira no Rio de Janeiro)