Eleitores vão às urnas escolher prefeitos e vereadores nas 5.569 cidades do país

Lançando mão de uma forma heterodoxa de fazer campanha, Marçal fez com que episódios como a cadeirada que levou durante um debate do candidato José Luiz Datena (PSDB), após afirmar que o rival não era homem para agredi-lo, e do soco que um assessor seu desferiu no marqueteiro de Nunes após outro debate, ganhassem as manchetes em todo país e se tornassem marca de uma campanha que se revelou pobre na apresentação de propostas para a cidade.

Após votar em São Bernardo do Campo (SP), seu berço eleitoral, o presidente Lula criticou as notícias falsas e candidatos que fazem campanha com base em mentiras e ataques, numa possível alusão a Marçal.

Lula, que fez campanha para Boulos para a prefeitura de São Paulo, não usou adesivos ou fez referências diretas a candidatos, mas defendeu a experiência do PT em governar cidades do ABCD Paulista, e estava ao lado do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, candidato do PT em São Bernardo, berço político do presidente.

"Enquanto existir democracia existirá o direito do povo escolher. Para o bem e para o mal, é o povo que vai escolher. Se ele tiver boas informações ele sempre vai escolher para o bem. O que não podemos permitir é que o povo vote desinformado, que a gente vote sem que a gente saiba em quem está votando", afirmou.

O domingo deve ser marcado também pela reeleição já em primeiro turno de prefeitos em importantes capitais -- casos do Rio de Janeiro, com Eduardo Paes (PSD); Recife, com João Campos (PSB), e Salvador, com Bruno Reis (União).

Em outras, no entanto, o atual ocupante da cadeira deve ficar fora de uma rodada decisiva de votação, casos de Belém, de Edmilson Rodrigues (PSOL), e Fortaleza, de José Sarto (PDT). Na capital cearense, inclusive, o duelo de segundo turno deve ser entre um petista, Evandro Leitão, e um bolsonarista, André Fernandes (PL).