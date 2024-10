Ações de Hong Kong atingem máxima em 2 anos e meio antes do retorno da China de feriado

CINGAPURA (Reuters) - As ações de Hong Kong atingiram a máxima em mais de dois anos e meio nesta segunda-feira, com os setores de tecnologia e turismo subindo antes do retorno da China de um feriado de uma semana.

O índice Hang Seng atingiu um pico desde fevereiro de 2022 e fechou com alta de 1,6%, em 23.099,78. Os volumes foram altos, mas bem abaixo dos picos de 15 anos atingidos na semana passada.

Os mercados de ações, títulos e câmbio da China retomam as negociações na terça-feira, e a abertura é muito aguardada em busca de sinais sobre se o forte rali antes do feriado está em terreno sólido.