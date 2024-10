Ações europeias fecham em alta modesta e dinamarquesa Orsted salta 6%

O STOXX 600 fechou em alta de 0,18%, a 519,48 pontos, com as ações de bancos na liderança dos demais setores. Entretanto, os papéis dos setores imobiliário e de serviços públicos perderam 1,4% e 0,5%, respectivamente.

As ações alemãs caíram 0,1% depois que os pedidos industriais cederam mais do que o esperado em agosto.

Separadamente, o Ministério da Economia informou que a economia da Alemanha deverá sofrer uma contração de 0,2% em 2024, seu segundo ano consecutivo de queda.

"A zona do euro está crescendo um pouco menos do que o esperado, com diferenças persistentes entre o setor industrial e o de serviços, e entre a Alemanha e o restante da região", disse Miguel Jiménez, economista-chefe do BBVA Research.

Operadores agora veem uma chance maior de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros do Federal Reserve em novembro, uma mudança em relação à semana passada, quando a maioria estava apostando em um movimento de 50 pontos-base. Eles também quase precificaram outro corte de 25 pontos-base pelo Banco Central Europeu (BCE) neste mês, conforme pressões inflacionárias diminuem mais rapidamente do que os formuladores de política monetária esperavam.

Entre as ações, a Orsted saltou 6%, depois que a Equinor comprou uma participação avaliada em cerca de 2,5 bilhões de dólares na desenvolvedora dinamarquesa de parques eólicos "offshore". A empresa norueguesa perdeu 3,4%.