BCE provavelmente reduzirá juros em outubro devido a risco de inflação muito baixa, diz Villeroy

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu provavelmente reduzirá a taxa de juros em 17 de outubro uma vez que o crescimento econômico da zona do euro está fraco, o que aumenta o risco de a inflação ficar abaixo da meta de 2%, disse o presidente do banco central francês, François Villeroy de Galhau, a um jornal italiano.

O BCE já reduziu os juros duas vezes este ano e os mercados agora esperam um afrouxamento ainda mais rápido da política monetária, com cortes em outubro e dezembro totalmente precificados, já que as pressões inflacionárias estão diminuindo de forma mais rápida do que as autoridades esperavam.

"Sim, muito provavelmente", disse Villeroy ao La Repubblica desta segunda-feira quando perguntado se haverá um corte neste mês.