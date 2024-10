Economia da Alemanha deve contrair 0,2% este ano, segundo Ministério da Economia

BERLIM (Reuters) - A economia da Alemanha deve sofrer uma contração de 0,2% em 2024, disse um porta-voz do Ministério da Economia nesta segunda-feira, confirmando uma notícia do jornal Sueddeutsche Zeitung.

O governo está reduzindo sua previsão para a taxa ajustada pela inflação ante estimativa anterior de crescimento de 0,3% este ano.

Esse será o segundo ano consecutivo de contração para a maior economia da Europa, que foi a mais fraca entre seus pares da zona do euro no ano passado, com um declínio de 0,3% no Produto Interno Bruto.