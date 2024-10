Ibovespa fecha em queda pressionado por commodities, mas Localiza e WEG atenuam perda

De acordo com Queiroz, as respostas de Galípolo agradaram o mercado, uma vez que ele defendeu a necessidade de uma política responsável no BC

DESTAQUES

- VALE ON recuou 3,03 %, com o setor de mineração e siderurgia como um todo no vermelho, na esteira do futuros do minério de ferro, com o contrato mais negociado em Dalian, na China, fechando o dia em queda de mais de 2%. CSN MINERAÇÃO ON perdeu 3,66%.

- PETROBRAS PN caiu 2,01%, com petrolíferas em geral afetadas pelo declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou em baixa de 4,63%, com notícias de um possível cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel abrindo espaço para uma pausa no rali recente.

- ITAÚ UNIBANCO PN avançou 0,6%, engatando a terceira alta seguida após renovar mínimas desde meados de agosto na semana passada. No setor, BRADESCO PN subiu 0,13%, enquanto BANCO DO BRASIL ON cedeu 0,04% e SANTANDER BRASIL UNIT perdeu 0,1%.

- LOCALIZA ON valorizou-se 3,48%, fechando na máxima em mais de duas semanas. No ano, porém, ainda perde 33%.