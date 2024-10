Venda de cimento em setembro sobe 10,4% sobre um ano antes e setor eleva projeção para o ano

Segundo o Snic, o resultado deve-se ao mercado imobiliário, que continua aquecido, e a uma retomada de obras de infraestrutura de transporte. Se alcançada a previsão, o setor deverá recuperar 1,8 milhão das perdas de 2,3 milhões de toneladas entre 2022 e 2023. O recorde da indústria ocorreu em 2014, com 73 milhões de toneladas.

"O bom desempenho do programa Minha Casa Minha Vida somado à retomada das obras de infraestrutura de transporte com a expansão do uso do pavimento de concreto na malha urbana e rodoviária levaram a indústria brasileira do cimento a rever de maneira positiva suas projeções", afirmou o presidente do Snic, Paulo Camillo Penna.