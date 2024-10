Amazon investe em entregas e compras mais rápidas com nova tecnologia

A tecnologia, que a Amazon está chamando de Vision Assisted Package Retrieval, acende uma luz verde nos pacotes para que o entregador não precise perder segundos preciosos lendo etiquetas.

“Quando aceleramos as entregas, os clientes compram mais”, disse Doug Herrington, CEO das lojas mundiais da Amazon, em comentários durante um evento. “Uma vez que um cliente experimenta uma entrega rápida, ele voltará mais cedo e comprará mais.”

A Amazon disse que equiparia 1.000 veículos de entrega ativos, fornecidos pela fabricante de elétricos Rivian, com a tecnologia de holofotes no início do ano que vem.

Herrington afirmou que os tetos dos veículos de entrega são equipados com câmeras e projetores de LED que leem instantaneamente os rótulos dos pacotes, para identificar quais são destinados a quais clientes.

A Amazon é a maior acionista da Rivian e fez encomendas de 100.000 vans de entrega elétricas para serem implantadas até 2030.

As ações da Amazon e da Rivian subiram cerca de 1% cada no pregão da manhã.